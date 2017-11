Siria, media: "Dall'Oglio è stato ucciso subito dopo la cattura"

Il gesuita italiano Paolo Dall'Oglio, scomparso in Siria nel luglio 2013, è stato ucciso "pochi giorni dopo la sua cattura" a Raqqa. E' quanto rivela un ex membro dell'Isis al giornale panarabo-saudita "Asharq Al-Awsat". Il miliziano, un 30enne marocchino, si trova ora in una prigione gestita dalle forze curdo-sirianet e afferma che a uccidere Paolo Dall'Oglio sarebbe stato tale Abu Luqman ar Raqqawi, membro del Califfato e originario di Raqqa.