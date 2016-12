Siria, Isis distrugge due antichi mausolei a Palmira perché "simboli del politeismo"

L'Isis ha fatto saltare in aria due antichi mausolei vicino al sito archeologico romano di Palmira, in Siria, affermando di aver distrutto "un simbolo del politeismo". Lo si legge sul sito di Newsweek e di altri media che citano l'Osservatorio siriano per i diritti umani (Ondus). Uno dei mausolei fatti esplodere è quello dello sheikh Mohammad Ben Ali. L'Unesco sta verificando: "Non abbiamo ancora nessuna conferma".