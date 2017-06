Siria, Die Welt: "Damasco non ha usato gas sarin e Trump lo sapeva"

"Il 4 aprile 2017 non ci sarebbe stato nessun attacco chimico in Siria". Il blog di Beppe Grillo riporta le parole scritte dal quotidiano Die Welt, in un articolo del giornalista, scrittore e vincitore del premio Pulitzer Seymour M. Hersh, pubblicato il 25 giugno. Secondo Hersh, Trump era stato avvisato della mancanza di prove sull'uso di gas sarin da parte di Damasco. Ma ha deciso di bombardare comunque la base di Al Shayrat con 59 missili Tomahawk.