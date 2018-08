Scontro Bruxelles-Roma su migranti, Ue: sanzioni se Italia non paga

Il commissario Ue al Bilancio, Gunther Oettinger, avverte l'Italia: "Se si rifiutasse di pagare i suoi contributi violerebbe i trattati". "Ciò comporterebbe interessi per i ritardi nei pagamenti e possibili ulteriori pesanti sanzioni", sottolinea. Le parole di Oettinger giungono in risposta al vicepremier Di Maio (il quale aveva minacciato di non versare i 20 miliardi per il bilancio Ue se Bruxelles non fosse intervenuta sul caso Diciotti).