Russia, attimi di terrore in volo: aereo colpito in pieno da un fulmine

Attimi di terrore in volo. Un Boeing 747, appena decollato dall'aeroporto internazionale di Mosca, è stato colpito in pieno da un fulmine. Il video amatoriale in poche ore sta facendo il giro del web: si vede precisamente l'attimo in cui il velivolo viene "squarciato" da un taglio di luce. Tanta paura a bordo ma fortunatamente nessuna conseguenza per passeggeri ed equipaggio. L'aereo ha proseguito la sua rotta, atterrando senza problemi a Sochi, dove è stato sottoposto a controlli da parte del personale di terra per eventuali danni.