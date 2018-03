Russia, aereo cargo perde 172 lingotti d'oro

In Russia piovono lingotti d'oro dal cielo e non è uno scherzo. Quasi tre tonnellate e mezzo del metallo più prezioso, infatti, sono stati sparpagliati sulla pista di un aeroporto siberiano. E' successo a Yakutsk, nella parte nord-orientale delle regione, dove un aereo cargo An-12 che trasportava circa nove tonnellate di oro ha perso almeno 172 lingotti in fase di decollo. Non è da escludere, però, che altri siano precipitati nella tundra.