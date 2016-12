Recuperata la salma di Tareq AzizIraq, famiglia: non sappiamo dove sia

A denunciare per prima l'accaduto era stata la figlia Zeinab, avvertita dalla madre. Quest'ultima era all'aeroporto proprio per imbarcarsi sul volo per Amman. Avrebbe accompagnato il marito in Giordania, dove Tareq Aziz voleva essere sepolto.



Avvocato di famiglia: "Non sappiamo dove si trovi" - L'avvocato della famiglia, citato da al Jazeera, ha precisato che il corpo è ora in possesso del governo. "Sono riusciti a recuperarlo da chi lo aveva preso. Non sappiamo dove si trovi il cadavere né cosa accadrà dopo".



Dopo la sua morte avvenuta per infarto dopo 12 anni di carcere, il figlio Ziyad aveva subito chiesto che venisse trasportato. Aveva spiegato, Ziyad, che non si trattava solo di rispettare le volontà del padre ma anche di impedire che gruppi armati ne profanassero in futuro la tomba. In un paese, l'Iraq, devastato oltre che dalle lotte intestine anche dall'espansionismo sanguinario dei terroristi dell'Isis.



Richiesta accolta dalle autorità irachene che non hanno però fatto nulla per impedire l'ingresso del gruppo armato nello scalo internazionale. Coperto dall'anonimato, un responsabile dell'aeroporto ha confermato che la salma è stata portata via da uomini armati pochi minuti prima del decollo dell'aereo.



Dal canto loro i responsabili del volo della Royal Jordanian Airlines hanno solo confermato che l'aereo è partito da Baghdad senza la bara di Tareq Aziz. Senza precisare neppure se la moglie fosse a bordo.



Braccio destro di Saddam - L'ex braccio destro di Saddam Hussein ha trascorso in carcere gli ultimi 12 anni della sua vita. Si era consegnato ai militari americani nel 2003 dopo l'invasione Usa che aveva portato alla cattura dell'allora presidente Saddam Hussein, poi impiccato. Anche Tareq Aziz era stato condannato a morte, ma l'esecuzione non è mai avvenuta anche in seguito alle molteplici pressioni internazionali a suo favore.