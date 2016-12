Rapiti Libia, si muove anche Egitto

Anche l'Egitto si impegna ad aiutare l'Italia a trovare e a riportare a casa i quattro dipendenti della Bonatti rapiti il 20 luglio in Libia. "Stiamo seguendo il caso con molta attenzione e impegno, con contatti ad alto livello con il governo libico - dichiara il ministro degli Esteri de Il Cairo, Sameh Shoukry -. Al momento, però, non disponiamo di nuove notizie. La situazione della sicurezza in Libia è preoccupante".