Psicanalista: Merkel sull'orlo di un grave crollo nervoso

Eccessi di narcisismo, gestione irrazionale della crisi migranti, progressiva perdita di contatto con la realtà, senso di onnipotenza e assoluta refrattarietà a ogni critica. Sarebbero questi i sintomi di cui soffrirebbe la Cancelliera Angela Merkel, che renderebbero il suo comportamento ogni giorno più intrattabile. A dirlo uno dei più noti psicoanalisti tedeschi, Hans-joachim Maaz , citato dall'Huffington Post tedesco. Secondo lo psicanalista, insomma, la Merkel (nonostane appaia in pubblico sempre rigida e controllata) starebbe per crollare, sull'orlo di una crisi depressiva.

Questa situazione sostiene Maaz non sarebbe pericolosa solo per la Cancelliera. Considerata la sua posizione, potrebbe avere ripercussioni anche sulla Germania.



Lo psicanalista azzarda una prognosi e afferma che questi comportamenti irrazionali preludono a qualcosa di più che a semplici errori politici. Sono delle vere e proprie avvisaglie di una sofferenza psichica da non trascurare. Sostiene Maaz che tra i personaggi famosi non è difficile cadere in depressione. Un cammino che inizia con la solitudine e passa per l'alcool, che potrebbe imboccare anche quella che il Time ha definito donna dell'anno.