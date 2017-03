Protesta studenti in Grecia, molotov contro la sede del Parlamento

Alcuni studenti delle scuole superiori hanno lanciato cinque bottiglie molotov contro la sede del Parlamento greco ad Atene, nella centrale piazza Syntagma, durante una manifestazione contro la riforma del sistema di istruzione. Il corteo, composto da circa 250 ragazzi, è quindi stato disperso dalla polizia in assetto antisommossa; non sono stati effettuati arresti e non ci sono feriti.