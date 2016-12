11 gennaio 2016 Pakistan, in moto contro i palpeggiamenti sui bus: lezioni gratis alle donne Originale iniziativa del governo provinciale del Punjab, che incoraggia il gentil sesso a salire in sella. Corte di 150 centaure a Lahore Tweet google 0 Invia ad un amico

13:05 - Troppe molestie e palpeggiamenti sui bus del Pakistan. Così il governo provinciale del Punjab ha deciso di sposare l'iniziativa "Women on wheels", incoraggiando le donne a spostarsi in moto e offrendo loro lezioni di guida gratuite. L'obiettivo è duplice: sia sfuggire a sgraditi incontri sia risparmiare tempo e conquistare maggiore libertà e indipendenza.

Domenica, a Lahore, è andato in scena un corteo inaugurale di 150 centaure, tra le quali anche note femministe come l'avvocatessa Asma Jahangir, rappresentanti delle Nazioni Unite e diversi diplomatici stranieri.



Non si tratta, a onor del vero, dell'unico intervento governativo in difesa delle donne pakistane. Recentemente l'esecutivo del Punjab ha infatti creato una speciale unità anti-molestie che interviene a protezione delle donne che viaggiano da sole e che, per questo, sono spesso esposte a molestie fisiche e verbali in strada e in altri luoghi pubblici.