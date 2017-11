Pakistan, attentato a Peshawar: morti tre agenti di polizia

Un ispettore generale di polizia e due suoi aiutanti sono morti a Peshawar, nel Pakistan nord-occidentale, in un attentato suicida realizzato contro il veicolo su cui viaggiavano. Kamikaze a bordo di una motocicletta imbottita di esplosivo si è schiantato contro l'automezzo su cui viaggiava l'ispettore Ashraf Nur, che si è incendiato. Altri sei agenti sono rimasti feriti nell'incidente che per il momento non è stato rivendicato.