23 luglio 2016 21:52 Orrore a Monaco, esclusi legami con lʼIsis. La polizia: "Killer ossessionato dalle stragi, stimava Breivik" Nove morti e 27 feriti, non ci sono italiani. Il killer aveva attirato le sue vittime in un McDonaldʼs con un post su Facebook.

Alì Sonboly, il 18enne tedesco di origini iraniane che venerdì ha aperto il fuoco a Monaco di Baviera uccidendo nove persone e ferendone altre 27, non avrebbe legami con l'Isis. Lo conferma la polizia tedesca, parlando di un giovane in cura per problemi psichici, con l'ossessione per le stragi: la scelta di colpire nel quinto anniversario da quella di Utoya, potrebbe non essere casuale.

Monaco, è il giorno del dolore: fiori e candele sul luogo della strage 1 di 26 Ansa Ansa Monaco, è il giorno del dolore: fiori e candele sul luogo della strage 2 di 26 Ansa Ansa Monaco, è il giorno del dolore: fiori e candele sul luogo della strage 3 di 26 Ansa Ansa Monaco, è il giorno del dolore: fiori e candele sul luogo della strage 4 di 26 Ansa Ansa Monaco, è il giorno del dolore: fiori e candele sul luogo della strage 5 di 26 Ansa Ansa Monaco, è il giorno del dolore: fiori e candele sul luogo della strage 6 di 26 Ansa Ansa Monaco, è il giorno del dolore: fiori e candele sul luogo della strage 7 di 26 Ansa Ansa Monaco, è il giorno del dolore: fiori e candele sul luogo della strage 8 di 26 Afp Afp Monaco, è il giorno del dolore: fiori e candele sul luogo della strage 9 di 26 Afp Afp Monaco, è il giorno del dolore: fiori e candele sul luogo della strage 10 di 26 Afp Afp Monaco, è il giorno del dolore: fiori e candele sul luogo della strage 11 di 26 Afp Afp Monaco, è il giorno del dolore: fiori e candele sul luogo della strage 12 di 26 Afp Afp Monaco, è il giorno del dolore: fiori e candele sul luogo della strage 13 di 26 Afp Afp Monaco, è il giorno del dolore: fiori e candele sul luogo della strage 14 di 26 Afp Afp Monaco, è il giorno del dolore: fiori e candele sul luogo della strage 15 di 26 Afp Afp Monaco, è il giorno del dolore: fiori e candele sul luogo della strage 16 di 26 Ansa Ansa Monaco, è il giorno del dolore: fiori e candele sul luogo della strage 17 di 26 Ansa Ansa Monaco, è il giorno del dolore: fiori e candele sul luogo della strage 18 di 26 Ansa Ansa Monaco, è il giorno del dolore: fiori e candele sul luogo della strage 19 di 26 Ansa Ansa Monaco, è il giorno del dolore: fiori e candele sul luogo della strage 20 di 26 Ansa Ansa Monaco, è il giorno del dolore: fiori e candele sul luogo della strage 21 di 26 Ansa Ansa Monaco, è il giorno del dolore: fiori e candele sul luogo della strage 22 di 26 Ansa Ansa Monaco, è il giorno del dolore: fiori e candele sul luogo della strage 23 di 26 Ansa Ansa Monaco, è il giorno del dolore: fiori e candele sul luogo della strage 24 di 26 Ansa Ansa Monaco, è il giorno del dolore: fiori e candele sul luogo della strage 25 di 26 Ansa Ansa Monaco, è il giorno del dolore: fiori e candele sul luogo della strage 26 di 26 Ansa Ansa Monaco, è il giorno del dolore: fiori e candele sul luogo della strage leggi dopo slideshow ingrandisci Gli spari al centro commerciale - La prima chiamata al numero d'emergenza della polizia per segnalare una sparatoria arriva alle 17:55. Alì ha da poco sparato sui clienti di un McDonald's. Lo stesso dove, attraverso un falso profilo su Facebook, spacciandosi per una ragazza turca, Selina, aveva invitando le potenziali vittime: "Venite, vi offro qualcosa". Poi si sposta al centro commerciale che si trova sull'altro lato della strada e continua a sparare e ad uccidere.



La fuga, poi il suicidio - Passano le ore, con la polizia che ammette il caos: si ipotizzano tre attentatori e addirittura un'azione del terrorismo islamico. Voci poi smentite. Qualcuno lancia l'allarme per una sparatoria in centro. Anche in questo caso arriva la smentita. Poliziotti in borghese intercettano Alì e gli sparano, senza però colpirlo, e il giovane scappa ancora. Poco dopo pone fine alla sua vita in una stradina laterale nei pressi del centro commerciale. Quando si punta la pistola alla tempia, dopo aver ucciso già nove persone, ha nello zaino ancora altri 300 proiettili.



Merkel: "Notte difficile da sopportare" - La cancelliera tedesca Angela Merkel esprime il "grande cordoglio" del governo e della Germania verso "le famiglie di coloro che non torneranno più a casa, a nome di tutti condividiamo il vostro dolore, soffriamo con voi. Il pensiero va anche ai numerosi feriti che possano guarire completamente". "Una notte così è difficile da sopportare dopo aver dovuto accettare tante orribili notizie in pochi giorni", aggiunge.



Una strage di ragazzi - Nel frattempo, la Farnesina conferma che non ci sono cittadini italiani tra i morti e i feriti. Il bilancio finale è di nove vittime e 27 feriti, di cui dieci vengono definiti "gravi", tra loro anche un tredicenne. Una strage di ragazzi: delle nove vittime, otto avevano un'età compresa tra i 13 e i 21 anni (due ragazzine e sei giovani). Solo la nona vittima, una donna, aveva 45 anni.