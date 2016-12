Ondata di maltempo in Macedonia, inondazioni a Skopje: almeno 20 morti e 6 dispersi

Violente inondazioni in Macedonia, il Paese in ginocchio: morti e feriti 1 di 30 Ansa Ansa Violente inondazioni in Macedonia, il Paese in ginocchio: morti e feriti 2 di 30 Ansa Ansa Violente inondazioni in Macedonia, il Paese in ginocchio: morti e feriti 3 di 30 Ansa Ansa Violente inondazioni in Macedonia, il Paese in ginocchio: morti e feriti 4 di 30 Ansa Ansa Violente inondazioni in Macedonia, il Paese in ginocchio: morti e feriti 5 di 30 Ansa Ansa Violente inondazioni in Macedonia, il Paese in ginocchio: morti e feriti 6 di 30 Ansa Ansa Violente inondazioni in Macedonia, il Paese in ginocchio: morti e feriti 7 di 30 Ansa Ansa Violente inondazioni in Macedonia, il Paese in ginocchio: morti e feriti 8 di 30 Ansa Ansa Violente inondazioni in Macedonia, il Paese in ginocchio: morti e feriti 9 di 30 Ansa Ansa Violente inondazioni in Macedonia, il Paese in ginocchio: morti e feriti 10 di 30 Ansa Ansa Violente inondazioni in Macedonia, il Paese in ginocchio: morti e feriti 11 di 30 Ansa Ansa Violente inondazioni in Macedonia, il Paese in ginocchio: morti e feriti 12 di 30 Ansa Ansa Violente inondazioni in Macedonia, il Paese in ginocchio: morti e feriti 13 di 30 Ansa Ansa Violente inondazioni in Macedonia, il Paese in ginocchio: morti e feriti 14 di 30 Ansa Ansa Violente inondazioni in Macedonia, il Paese in ginocchio: morti e feriti 15 di 30 Ansa Ansa Violente inondazioni in Macedonia, il Paese in ginocchio: morti e feriti 16 di 30 Ansa Ansa Violente inondazioni in Macedonia, il Paese in ginocchio: morti e feriti 17 di 30 Ansa Ansa Violente inondazioni in Macedonia, il Paese in ginocchio: morti e feriti 18 di 30 Ansa Ansa Violente inondazioni in Macedonia, il Paese in ginocchio: morti e feriti 19 di 30 Ansa Ansa Violente inondazioni in Macedonia, il Paese in ginocchio: morti e feriti 20 di 30 Ansa Ansa Violente inondazioni in Macedonia, il Paese in ginocchio: morti e feriti 21 di 30 Ansa Ansa Violente inondazioni in Macedonia, il Paese in ginocchio: morti e feriti 22 di 30 Ansa Ansa Violente inondazioni in Macedonia, il Paese in ginocchio: morti e feriti 23 di 30 Ansa Ansa Violente inondazioni in Macedonia, il Paese in ginocchio: morti e feriti 24 di 30 Ansa Ansa Violente inondazioni in Macedonia, il Paese in ginocchio: morti e feriti 25 di 30 Ansa Ansa Violente inondazioni in Macedonia, il Paese in ginocchio: morti e feriti 26 di 30 Ansa Ansa Violente inondazioni in Macedonia, il Paese in ginocchio: morti e feriti 27 di 30 Ansa Ansa Violente inondazioni in Macedonia, il Paese in ginocchio: morti e feriti 28 di 30 Ansa Ansa Violente inondazioni in Macedonia, il Paese in ginocchio: morti e feriti 29 di 30 Ansa Ansa Violente inondazioni in Macedonia, il Paese in ginocchio: morti e feriti 30 di 30 Ansa Ansa Violente inondazioni in Macedonia, il Paese in ginocchio: morti e feriti leggi dopo slideshow ingrandisci

A Skopje la tempesta ha distrutto una parte della tangenziale che circonda la Capitale: l'acqua ha spazzato via le automobili dalle carreggiate facendole finire nei campi vicini. Anche il centro città è stato inondato. La pioggia è cessata domenica mattina, ma si prevedono nuove precipitazioni in serata. Nella zona di Skopje nella notte sono caduti 93 litri d'acqua per metro quadrato e nelle prime due ore di tempesta sono stati segnalati più di 800 fulmini.



La piccola nazione balcanica conta due milioni di abitanti. Più a nord nei Balcani, in Croazia, i trasporti sono stati interrotti a causa dei forti venti. Il ponte che collega la capitale Zagabria alla costa meridionale è stato chiuso al transito di camion e autobus di grandi dimensioni.