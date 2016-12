Obama: "Usa e mondo hanno bisogno di un'Europa unita e forte"

"Sono qui per dirvi che gli Stati Uniti e il mondo hanno bisogno di una Unione europea forte , prospera e democratica. Io credo nell'Europa unita ". Lo ha detto Barack Obama intervenendo, in compagnia di Angela Merkel , alla Fiera di Hannover, in Germania . "L'Ue era un sogno per pochi ed è diventata una speranza per molti. Il futuro che noi costruiamo insieme inizia qui , in Europa", ha aggiunto il presidente Usa.

Dopo essersi schierato esplicitamente contro Brexit, ossia contro l'ipotesi che la Gran Bretagna esca dall'Ue, Obama ha dunque lanciato un nuovo appello all'unità nel Vecchio Continente e ha ribadito la vicinanza tra Washington e Bruxelles: "Ad ogni suo passo l'Unione europea ha difeso la libertà e gli Stati Uniti sono al suo fianco".



"Aumentare le spese sulla Difesa" - Obama ha poi lanciato un secondo appello, riguardo la Difesa: "L'Europa e la Nato possono fare di più per combattere lo Stato islamico. E' necessario aumentare le proprie spese sulla Difesa".



Obama: "Non servono muri" - "In Germania più che in qualsiasi altro posto nel mondo avete imparato che quello di cui c'è bisogno nel mondo non sono muri", ha poi aggiunto Barack Obama, citando anche il Papa: "Francesco ha detto che i profughi non sono numeri, ma sono persone, che hanno volti e storie. Io dico al popolo in Europa: non dimenticate da dove venite, siete tutti un'eredità della lotta per la libertà".