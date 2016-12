Obama in Etiopa, focus su diritti

Barack Obama è atterrato nel pomeriggio di domenica ad Addis Abeba per la seconda tappa del suo tour africano che segna anche la prima visita in Etiopia di un presidente Usa in carica. Alta l'attenzione per l'arrivo di Obama da parte delle organizzazioni per la difesa dei diritti umani che sottolineano i metodi del governo etiope nella repressione del dissenso nel Paese.