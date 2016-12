Nigeria, ragazza kamikaze: 15 morti

Nuova strage di Boko Haram in Nigeria: una ragazza si è fatta esplodere in un affollato mercato a Damaturu, capoluogo dello stato nord-orientale di Yobe, uccidendo 15 persone e ferendone più di 50. Lo hanno riferito i media locali. La notte scorsa un altro attentato in Camerun aveva provocato la morte di almeno 20 persone.