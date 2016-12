Nigeria: 16 rapite da Boko Haram

Uomini armati di Boko Haram avrebbero rapito 16 donne in una zona remota della Nigeria. "Abbiamo ricevuto notizie del rapimento di 14 donne e due bambine nel villaggio di Sabon Garin Madagali", dice la polizia. Assalto che arriva poche ore dopo il video nel quale il capo dei Boko Haram, Abubakar Shekau, aveva dichiarato "per me è giunta la fine" ed era stato interpretato da fonti militari nigeriane come la "sconfitta" del movimento terrorista.