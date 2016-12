Nel 2015 ancora aria da Guerra fredda Media: dagli Usa più soldati in Europa

Il Pentagono starebbe per potenziare la propria forza militare in Europa in modo da contrastare la presenza russa. Lo riferisce il Wall Street Journal che parla di un incontro ai massimi livelli avvenuto nel fine settimana durante il quale i vertici militari hanno proposto di inviare altre truppe in Europa a rotazione per rafforzare la presenza Usa in caso di crisi con Mosca.