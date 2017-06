Muslim ban, Corte Suprema: si applica solo per chi non ha legami in Usa

Per essere esentati dal bando le persone dovranno dimostrare una stretta relazione familiare negli Stati Uniti. Il legame con un'azienda o con un ente dovrà essere documentato formalmente e nel dettaglio. Gli studenti ammessi a un'università americana saranno esentati dal bando, così come un lavoratore che ha già accettato un'offerta di lavoro.



A ottobre l'esame sull'incostituzionalità - La Corte Suprema a ottobre esaminerà il bando per decidere se, come stabilito da due diversi tribunali di Appello, è incostituzionale. I nove giudici prenderanno in considerazione il secondo ordine esecutivo del presidente Trump, quello che limita gli ingressi dei cittadini da sei paesi a maggioranza musulmana per 90 giorni (Iran, Somalia, Sudan, Yemen, Siria e Libia) e sempre per 90 giorni ferma il programma di accoglienza dei rifugiati.



Corte Suprema: le norme ripristinate in vigore da giovedì - La Corte Suprema stabilisce che le disposizioni ripristinate del bando sui musulmani entreranno in vigore tra 72 ore, dunque giovedì, come indicato nello stesso provvedimento.



Amnesty International: "No al bando, il Congresso intervenga" - "Questo bando intollerante non può entrare in vigore: il Congresso deve agire immediatamente e annullarlo una volta per tutte". Ad affermarlo è Margaret Huang, direttore esecutivo di Amnesty International Usa, che sottolinea: "L'entrata in vigore creerà caos negli aeroporti. Invece che mantenere la sicurezza, questo bando demonizza milioni di innocenti".