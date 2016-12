Monte Bianco: americano si schianta con la tuta alare, sopravvive e pubblica il video della caduta

Non è un principiante eppure Eric, di professione militare, ha perso il controllo ed è planato contro una cima di un albero. "Non avevo idea di cosa stessi facendo - racconta il ragazzo - e di dove mi trovassi, ero completamente confuso. Dopo oltre 3 ore degli operai hanno sentito le mie urla. Non riuscivo a parlare francese ed ero senza telefono".



Le conseguenze dello schianto sono state un trauma cranico, lacerazioni al fegato,la frattura di tre costole, della scapola sinistra e della clavicola. La terapia iperbarica a cui è stato sottoposto gli ha però lasciato un conto salato da pagare: 7.550 dollari, circa 6.800 euro. Per aiutarlo a coprire le spese mediche gli amici hanno avviato una raccolta fondi.