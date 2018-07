Migranti, Merkel: "Con l'Italia non era possibile l'accordo"

1 luglio 2018 16:16 Migranti, Merkel: "Con lʼItalia non era possibile lʼaccordo" La cancelliera tedesca, in unʼintervista a Zdf, svela alcuni retroscena del Consiglio europeo, alla vigilia di due importanti vertici interni sulle politiche migratorie

"Un accordo con l'Italia non era possibile. L'Italia vuole prima ottenere una riduzione dei migranti che arrivano nel suo territorio. Il premier Conte ha detto che hanno l'impressione di essere stati a lungo piantati in asso". Lo ha detto la cancelliera tedesca Angela Merkel alla Zdf.

I retroscena del Consiglio europeo"Abbiamo fatto molto per questo accordo in Europa. Non sono certo rimasta seduta, zitta nell'angolo", ha detto Angela Merkel, rispondendo alla giornalista della Zdf, che l'ha sollecitata sul ridimensionamento del suo ruolo in Europa, dove adesso sono altri a dettare la linea. "Non la vedo così", ha risposto in proposito, sottolineando di essere "felice" che ci sia un presidente forte in Francia, e che ci sia un cancelliere giovane in Austria.

"Ma per me è anche importante che non si prendano decisioni unilaterali, non concordate e a carico di altri Paesi", ha spiegato la cancelliera, sottolineando che il governo tedesco ha davanti a sé molto lavoro, "non solo nel campo delle politiche migratorie". E che bisogna avvertire questa "responsabilità". Alla domanda se licenzierà il ministro dell'Interno Horst Seehofer, nel caso si ostinasse sui respingimenti unilaterali dei migranti registrati in altri Paesi, Merkel ha affermato di non voler rispondere a domande ipotetiche e di non voler anticipare la linea.

"Capisco la preoccupazione della Csu, di voler portare più ordine nei controlli alle frontiere", ha aggiunto la cancelliera alla vigilia dei delicati vertici di Cdu e Csu sul tema delle migrazioni. "Sono venuta incontro - ha continuato - alla richiesta di Horst Seehofer, ritengo. Un accordo con l'Italia finora non è stato possibile. L'intero sistema Schengen è a rischio se non viene gestito" in accordo, ha concluso Angela Merkel, secondo alcune anticipazioni dell'intervista pubblicate sulla Bild.