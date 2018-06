Migranti, Macron: "Centri di accoglienza solo nei Paesi di primo arrivo" | Ma Conte lo smentisce: "Era stanco"

"L'Italia non ha preso nessun obbligo per mettere in piedi questi centri controllati" e "non vede assolutamente nessuna possibilità". Così la cancelliera Angela Merkel al termine del vertice Ue. Inoltre "non c'è nessun accordo concreto" bilaterale tra Italia e Germania sui movimenti secondari, perché "per l'Italia è un problema cruciale la migrazione primaria" e "per ora è una posizione che rispetto".