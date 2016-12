"Se confrontiamo Italia e Grecia vediamo che fino all'80% dei migranti che attraversano il mar Egeo sono profughi, mentre la maggioranza di quelli che arrivano in Italia dal Mediterraneo centrale, anche in questo caso l'80%, sono irregolari. Non intendiamo cambiare i criteri" delle nazionalità da ricollocare. Lo ha dettio il commissario Ue Dimitris Avramopoulos.

Avramopoulos boccia quindi l'ipotesi di modifica dei criteri per le nazionalità da ridistribuire, visto che in Italia non ci sono abbastanza siriani ed eritrei candidabili.



Intanto Parlamento e Consiglio europea hanno trovato una bozza di accordo sul meccanismo per la sospensione dell'esenzione dei visti. In una nota del Parlamento Ue si precisa che l'accordo sarà votata oggi in una commissione parlamentare per poi passare alla plenaria di Strasburgo la prossima settimana e infine al Consiglio Ue. Secondo quanto illustrato nella nota dal relatore della proposta, lo spagnolo Augustin Diaz de Mera (Ppe), le modifiche concordate "faciliteranno l'immediata valutazione delle proposte per la liberalizzazione dei visti per Georgia e Ucraina".