Maltempo, in 600 bloccati su un treno La testimonianza: "Stiamo tutti bene"

In seicento sono rimasti bloccati a Marsiglia per oltre 12 ore su un treno a causa del maltempo che ha colpito la Costa Azzurra: sono pellegrini dell'Unitalsi che facevano rientro da un viaggio a Lourdes. Tra loro anche 40 malati, alcuni sulle barelle nei corridoi, altri in reparto. "Sono le nostre pietre preziose", ci dice Annamaria Di Musciano, consigliere Unitalsi della sezione Abruzzo. Li accompagna da trent'anni, "sono una veterana", ci dice scherzando, per poi subito tranquillizzarci: "Stiamo tutti benissimo, la Croce Rossa francese, la Protezione Civile, le forze dell'Ordine ci hanno tutti fornito un'assistenza impeccabile". "Ci hanno dato acqua, vettovagliamenti, assistenza di ogni tipo". "Ci sono medicine in abbondanza, eravamo preparati a un viaggio di venti ore", ci rassicura, e poi ci saluta con una battuta di un passeggero: "Abbiamo fatto un biglietto speciale: paghi uno, vinci due", visto che il viaggio si è praticamente raddoppiato.