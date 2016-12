18 giugno 2015 Malta, rischiano di perdere il volo: turisti italiani invadono la pista di decollo Matteo Clementi ed Enrica Apollonia hanno passato una notte in carcere e dovranno ora versare una sanzione di 2.329 euro Tweet google 0 Invia ad un amico

16:54 - L'aereo stava partendo senza di loro. Così due turisti italiani, Matteo Clementi e la compagna Enrica Apollonia, hanno forzato la porta che divide il gate dalla pista e si sono lanciati verso il velivolo, già pronto al decollo. E' successo all'aeroporto di Malta. Arrestati, i due hanno trascorso una notte in cella e dovranno ora pagare una sanzione pari a 2.329 euro.

A conti fatti, il 26enne e la 23enne possono ritenersi fortunati. Non solo perché i motori del Boeing 737 di Ryanair, già accesi, avrebbero potuto far loro del male, ma anche perché, legge alla mano, hanno rischiato una condanna fino a due anni di carcere.



E' stato il traffico, particolarmente intasato, a impedire a Matteo ed Enrica di arrivare in orario allo scalo. Quando, giunti al gate, si sono resi conto che l'imbarco era già concluso, hanno tentato, urlando e sbracciandosi, di convincere i piloti a farli salire. Scambiando forse l'aereo per un bus o un tram di linea.