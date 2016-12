M.O., nuovo attacco a Gerusalemme Accoltellato un ragazzo israeliano

Un ragazzo israeliano di 15 anni è stato accoltellato nei pressi di una stazione di benzina vicino la Città Vecchia di Gerusalemme da un aggressore che è stato poi ucciso dalla polizia. Le condizioni del ragazzo non sono gravi. Gli agenti hanno visto il terrorista brandire il coltello e hanno sparato. Il nuovo episodio arriva a poche ore dall'attacco omicida di sabato sera in cui un palestinese ha ucciso due ebrei ortodossi.

L'assalitore ucciso è stato identificato da siti palestinesi in Fadi Alon, originario del sobborgo di Issawya alle porte di Gerusalemme e di circa 20 anni. Subito dopo l'attentato forze della polizia israeliana hanno fatto irruzione nella sua abitazione.



Restrizioni all'ingresso nella Città Vecchia - Per i prossimi 2 giorni l'ingresso alla Città Vecchia sarà permesso solo ai cittadini israeliani, ai residenti della zona e ai turisti. Lo hanno deciso le autorità per la situazione della sicurezza. L'ingresso dei fedeli musulmani alla Spianata delle Moschee, solo attraverso la Porta dei Leoni, sarà permesso agli over 50. Niente restrizioni per le donne.