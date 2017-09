Londra, voleva fare un attentato a Windsor: il navigatore lo porta al pub

L'uomo, 26 anni, di origini bengalesi ma nato in Gran Bretagna, era un autista di Uber. Tradito dalla tecnologia, e resosi conto che non era possibile portare a termine l'attentato che aveva pianificato, si diresse verso Buckingham Palace, gridando Allah Akbar. I poliziotti lo immobilizzarono facilmente per poi ​arrestarlo. Mohiussunnath Chowdhury è stato incriminato per terrorismo e ora rischia l'ergastolo.