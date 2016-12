Libia, media: pronto un piano degli Usa per raid a tappeto contro Isis

Il Pentagono avrebbe presentato alla Casa Bianca una serie di possibili opzioni, da mettere in pratica assieme a Italia, Francia e Regno Unito , per fermare la crescente minaccia dell'Isis in Libia . Lo rivela il New York Times. Tra le alternative ci sarebbe quella di un' ondata di raid per colpire 30-40 obiettivi : campi di addestramento, centri di comando, depositi di munizioni e altri siti in cui si raggruppano i militanti dello Stato islamico.

I raid, secondo quanto riportato dal New York Times, interesserebbero quattro aree del Paese: avrebbero lo scopo si assestare un duro colpo all'Isis, aprendo la strada alle milizie libiche sostenute dall'Occidente per combattere sul terreno gli estremisti islamici.



Salta il voto per di fiducia al governo di Tobruk - Intanto sul fronte strettamente interno si continua a registrare una situazione di stallo. Per mancanza del numero legale il Parlamento di Tobruk non ha potuto riunirsi per votare la fiducia al governo di unità nazionale libico del premier designato Fayez al Sarraj. Lo riferisce l'emittente Libya's Channel.



Già lunedì la seduta era stata rinviata per mancanza del quorum "nonostante la presenza del presidente del parlamento, Aqila Saleh", riferisce l'emittente. Un tentativo di votare la fiducia era fallito anche la settimana scorsa e da metà febbraio vi sono stati altri tentativi infruttuosi da parte della presidenza di mettere al voto il varo dell'esecutivo.