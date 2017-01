28 dicembre 2016 18:50 Kerry: Usa non abbandonano Israele, ma basta status quo, servono due Stati AllʼOnu parla il Segretario di Stato americano nel discorso più importante della sua carriera politica: "Nessun complotto, non lasciamo ai coloni il destino di Israele"

"La soluzione di due Stati per israeliani e palestinesi è in pericolo". Così il segretario di Stato americano John Kerry, sottolineando che ci si sta muovendo verso una soluzione che non piace a nessuno. "La nostra amicizia con Israele non significa che gli Stati Uniti devono accettare ogni politica: lo status quo punta a una perpetua occupazione", spiega. Per Kerry "l'agenda dei coloni non deve definire il futuro di Tel Aviv poiché minaccia la pace".

All'Onu nessun complotto, stop accuse - "Respingo anche le critiche di chi sostiene che gli Stati Uniti sono stata la forza motrice" della risoluzione all'Onu. Lo afferma il segretario di Stato John Kerry rispondendo alle critiche di Israele, che ha parlato di complotto dell'amministrazione Obama. "Non abbiamo messo a punto la bozza originale della risoluzione", aggiunge Kerry. Le accuse di Israele con "l'amministrazione" sono "solo un diversivo". "Respingiamo le critiche di chi dice che con il voto all'Onu abbiamo abbandonato Israele". Dice Kerry sottolineando che nella risoluzione all'Onu della scorsa settimana "non c'è nulla di nuovo".



La soluzione dei due Stati è a rischio, impossibile tacere - "Nonostante i nostri migliori sforzi negli anni, la soluzione a due Stati è adesso in serio pericolo" e "non possiamo, in buona coscienza, non fare nulla e non dire nulla, quando vediamo le speranze della pace che vanno via". Secondo Kerry "la soluzione a due Stati è l'unico modo per raggiungere la pace fra israeliani e palestinesi". "La verità è che le tendenze sul terreno - violenza, terrorismo, incitamento, espansione degli insediamenti e l'occupazione apparentemente senza fine - stanno distruggendo le speranze per la pace da entrambe le parti e stanno sempre più consolidando una irreversibile realtà a uno Stato, che la maggior parte delle persone in realtà non vuole", ha detto ancora Kerry.