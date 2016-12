L'Isis medita nuovi attentati in Europa per sfruttare il caos che potrebbe scaturire dopo il voto sulla Brexit. In particolare ha lanciato online appelli per attaccare Berlino e Bruxelles con l'obiettivo di "paralizzare" il Vecchio Continente. Lo riporta la Cnn citando Site, che avrebbe scoperto un messaggio dei jihadisti sulla rete criptata utilizzata dai militanti per comunicare tra loro.