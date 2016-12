Isis, le tre sorelle britanniche sono arrivate in Siria con i loro 9 figli

Le tre sorelle musulmane britanniche , scomparse da Bradford , nell'Inghilterra settentrionale, con i loro nove figli, fra i tre e i 15 anni, sarebbero arrivate in Siria . Dal momento della sparizione si erano rincorse le voci di un possibile viaggio per raggiungere le milizie dello Stato Islamico, voci che ora, secondo la Bbc, trovano conferma nelle dichiarazioni di un responsabile dell'Isis.

Secondo quanto dice un miliziano dello Stato islamico, le donne e i loro bambini si sarebbero divise in due gruppi per varcare il confine e raggiungere la Siria. Il primo gruppo sarebbe entrato nel Paese mercoledì e il secondo soltanto giovedì. Le sorelle, Khakija, Sugra e Zohra Dawood, erano sparite dopo essere partite per raggiungere l'Arabia Saudita.



Una delle sorelle, Zohra, aveva avvertito i suoi cari in Gran Bretagna di essere in Siria ma senza precisare la località. E martedì i mariti delle tre donne erano apparsi sui media per rivolgere alle mogli un toccante appello perché ritornassero a casa.



Il corrispondente della Bbc al confine tra Turchia e Siria, Paul Wood, ha riferito di aver parlato con il responsabile dell'Isis, che gli ha confermato che le donne hanno passato il confine.