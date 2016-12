Isis, i jihadisti hanno preso la città siriana di Palmira

I jihadisti dello Stato islamico hanno preso il controllo della prigione e dell'ospedale di Palmira, oltre alla maggior parte dei quartieri periferici e del centro moderno. Le fonti, raggiunte telefonicamente, affermano che l'Isis controlla anche l'edificio del comune e quello della sicurezza generale.



Si combatte invece, sempre secondo le fonti, attorno al palazzo della sicurezza militare e all'aeroporto, ancora in mano ai lealisti. Citati dal sito Internet di al Jazira, la tv satellitare del Qatar, attivisti da Palmira affermano che l'Isis ha preso il controllo del 75% della città moderna.



Palmira era considerata una delle città più fortificate della Siria, in posizione strategica lungo l'autostrada tra Homs e Deyr az Zor. Centinaia di statue e reperti sono stati trasferiti in altre località per timore di distruzioni da parte dei jihadisti dell'Isis.



Si ritira anche l'esercito - Secondo attivisti siriani e testimoni "le forze filogovernative si sono ritirate, sconfitte dai miliziani" dello Stato Islamico. Non è chiaro invece lo stato dell'avanzata dei jihadisti verso il sito archeologico.