Isis, i combattenti agli abitanti di Sirte: "Consegnateci subito le vostre figlie"

Karami, il cui pseudonimo è Abou Moaweya, in passato ha militato nella formazione Ansar al-Sharia dopo la caduta di Mummar Gheddafi nel 2011. Ha iniziato a farsi un nome in veste di predicatore prima a Bengasi e poi a Derna, fino a quando non ha assunto un ruolo di primo piano a Sirte, diventando Mufti di Daesh. Un video del 2013 lo ritrae mentre critica - in una tv locale libica - la cattura di Abu Anas al-Libi, esponente di Al Qaeda, da parte delle forze speciale Usa a Tripoli.



A Derna decapitato un mujaheddin - A Derna, sempre in Libia, un miliziano della Shura dei mujaheddin, che voleva convincere lo jihadista affiliato all'Isis Abdulkarim Badr ad arrendersi, è stato decapitato dal terrorista e la sua testa è stata gettata per strada. L'assassino ha poi fatto esplodere un esplosivo uccidendo tre persone, tra le quali anche 2 bambini. A quel punto i miliziani hanno assaltato l'edificio uccidendo lo jihadista.



Isis conia monete d'oro - L'Isis ha diffuso un video in stile documentaristico nel quale illustra il conio e la messa in circolazione di "monete d'oro" dello Stato islamico. Lo riferisce il Site. "E' un altro schiaffo al sistema capitalistico degli Usa", dopo quello dell'11 settembre 2001, affermano i jihadisti.



Ong: "In Siria oltre 3mila esecuzioni" - Intanto dalla Siria arrivano nuove drammatiche notizie. Le persone giustiziate dall'Isis solo nell'ultimo mese, secondo un bilancio reso noto dall'Osservatorio nazionale per i diritti umani (Ondus), sono state 91. Salgono così a 3.156 i giustiziati nel Paese a partire dalla proclamazione del 'Califfato', 14 mesi fa. Tra le vittime 32 civili, 11 miliziani di fazioni islamiste rivali, 9 membri delle forze lealiste e non meno di 39 appartenenti allo stesso Isis. Le accuse vanno dalla collaborazione con i gruppi rivali o le forze governative, alla blasfemia, alla stregoneria, alla sodomia.