Iran, Netanyahu: accordo orribile, consente nucleare

"Un accordo che consente all'Iran di mantenere e di nascondere tutta la propria capacità nucleare è un accordo orribile". Lo ha detto il premier israeliano Benjamin Netanyahu sottolineando che "se non si fa nulla su questa intesa - ha aggiunto - se la si tiene come è, alla fine si consentirà a Teheran di portare a compimento il suo arsenale nucleare in un tempo molto breve".