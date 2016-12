Indonesia, salvati 430 migranti

I pescatori al largo della costa indonesiana hanno salvato 430 migranti rimasti bloccati in mare per più di quattro mesi. E' l'ultima ondata di migranti Rohingya e bangalesi, bloccati su barconi al largo di Thailandia, Malesia e Indonesia dopo essere fuggiti dalle persecuzioni in Birmania e dalla povertà in Bangladesh. "Sono deboli, affamati e disidratati", ha fatto sapere l'Agenzia di ricerca e soccorso di Langsa, nella provincia di Aceh.