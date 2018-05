Indonesia, attacchi kamikaze contro tre chiese: almeno 13 morti, Isis rivendica

Almeno 13 persone sono morte ed altre 41 sono rimaste ferite in tre distinti attacchi kamikaze in altrettante chiese nella città indonesiana di Surabaya. Uno degli attentatori era una donna velata che si è fatta saltare in aria assieme ai suoi figli. L'Isis, tramite l'Amaq (l'organo di propaganda dei jihadisti) ha rivendicato gli attacchi suicidi. Appello del Papa alla riconciliazione: "Cessino odio e violenza".