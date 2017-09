Si era avvicinato per scattare un selfie assieme a un elefante, ma l'immediata reazione dell'animale si è rivelata fatale per Ashok Bharti, 50enne di Rourkela, località indiana. Stando alle ricostruzioni dei media locali il mammifero si era allontanato dal suo branco e proprio mentre alcune autorità stavano cercando di ricongiungerlo ai suoi simili, l'uomo - pizzicato poco prima a bere alcol - ha provato ad avvicinarsi troppo all'elefante, che non ha gradito. Dopo un breve inseguimento, l'animale ha travolto ripetutamente il 50enne procurandogli una serie di ferite che si sono rivelate fatali. A nulla è servita la corsa in ospedale: Ashok Bharti è deceduto in ambulanza. La tragedia, avvenuta sabato 2 settembre in India, è stata ripresa da alcuni testimoni poco distanti e il video dell'incredibile attacco sta facendo il giro del mondo sul web.