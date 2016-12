Immigrazione, dopo gli scontri la polizia invia rinforzi sull'isola di Kos

La polizia greca ha inviato un contingente supplementare di agenti sull'isola di Kos, nell'Egeo orientale, per aiutare le autorità locali a far fronte alle tensioni esplose martedì fra un migliaio di migranti e gli agenti del posto. In risposta agli incidenti, il capo dell'Elas, Dimitris Tsaknakis, ha disposto l'invio sull'isola di due unità delle polizia anti-sommossa e di 12 agenti dell'unità immigrazione. Intanto proseguono gli sbarchi.