I retroscena sull'Ema, Italia tradita da Spagna e Germania | Gli sms di Gentiloni alla Merkel: "Angela..."

21 novembre 2017 12:31 I retroscena sullʼEma, Italia tradita da Spagna e Germania | Gli sms di Gentiloni alla Merkel: "Angela..." Fino allʼultimo il premier italiano ha tentato di convincere i suoi omologhi. Il no più cocente è quello di Madrid

Il giorno dopo la grande beffa dell'Ema, l'Italia cerca di capire cosa è andato storto nelle trattative diplomatiche. Soprattutto per capire come agire anche in futuro. Quello che sembra chiaro è che a "tradire" siano stati Spagna e Germania. Condizionale d'obbligo visto che l'importante scelta sul trasloco di due importanti agenzie Ue come Ema ed Eba sono state fatte a scrutinio segreto. Un passaggio ancora più "inquietante" rispetto al riffa finale.

Ci hanno votato Francia, Portogallo, Grecia, Malta, Slovenia, Bulgaria, Romania, Ungheria, Croazia e Lettonia Sandro Gozi La trasparenza non è di casa a Bruxelles, l'Agenzia del Farmaco che Milano aveva praticamente diritto di ottenere, stando ai parametri di valutazione tecnica, è finita agli olandesi di Amsterdam. Contro la sorte beffarda non si poteva fare molto, di sicuro si sarebbe potuta evitare la riffa finale con un solo voto in più. Ma chi ha voltato le spalle all'Italia?



Spagna e Germania nel mirino - Le schede di votazione, dopo lo scrutinio, venivano bruciate proprio per mantenere il segreto. Come l'elezione di un Papa. Sicuramente per evitare tensioni diplomatiche. Ma in realtà i conti si fanno abbastanza in fretta e a fare male sono stati sicuramente i "no" arrivati dalla Germania e dalla Spagna. Quello degli iberici è stato inaspettato, si pensava che il sud Europa fosse più coeso e che Madrid avrebbe, caduta la candidatura di Barcellona, dirottato il proprio voto su Milano. Ma così non è stato. Mariano Rajoy ha seguito Angela Merkel.