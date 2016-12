6 luglio 2015 Hillary Clinton sul web appoggia un ragazzo gay: "Il tuo futuro sarà straordinario" La candidata democratica per la corsa alle presidenziali Usa commenta su Facebook il post di un giovane in lacrime. Boom di "like" su "Humans of New York" Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

08:15 - La corsa alla Casa Bianca entra nel vivo e Hillary Clinton sbarca con prepotenza sul web. Su Facebook per l'esattezza, dove la candidata democratica ha commentato il post di un ragazzo gay sulla celebre pagina di "Humans of New York". Sul profilo del blog fotografico è apparsa infatti l'immagine di un giovane omosessuale in lacrime, accompagnata dalla frase: "Sono omosessuale e temo per quello che sarà il mio futuro". La Clinton a sorpresa ha commentato la nota rispondendo: "Il tuo futuro sarà straordinario".

Il commento della moglie dell'ex presidente Bill Clinton ha ottenuto immediatamente un gran seguito, testimoniato dagli oltre 70mila "like" degli utenti sul post.

"Previsione di un adulto: il tuo futuro sarà straordinario. Ti sorprenderai di quel che sei capace di fare e delle cose incredibili che farai. Trova le persone che ami e che credono in te, ce ne saranno moltissime". E' questo l'intero contenuto del messaggio dell'aspirante guida degli Stati Uniti, che negli ultimi anni si è apertamente schierata a favore dei matrimoni gay.



L'ex first lady punterà molto su internet in vista delle elezioni e la sua idea è quella di presentare in Rete una proposta ogni settimana.