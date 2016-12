Hamas proclama "giornata collera"

Una "giornata della collera" è stata proclamata da Hamas per venerdì in seguito agli incidenti verificatisi domenica sulla Spianata delle Moschee fra attivisti palestinesi e reparti della polizia israeliana. L'organizzazione islamica ha quindi lanciato un appello ai palestinesi affinché venerdì affrontino le forze di sicurezza israeliane a Gerusalemme e in tutta la Cisgiordania.