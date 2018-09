Ha salvato 27 cani e gatti dall'uragano Florence, arrestata per pratica veterinaria abusiva

Cani e gatti ospitati in un rifugio "clandestino" e somministrazione "abusiva" di medicinali: accuse gravi da parte del Servizio animali della Contea di Wayne, in North Carolina, che sono costate l'arresto a Tammie Hedges. La colpa della donna è aver ospitato 17 gatti e 10 cani durante l'uragano Florence in un rifugio che non aveva ottenuto ancora il via libera dalle autorità. Gli animali le erano stati lasciati da famiglie in fuga dalle forti piogge che non avevano trovato per loro altre soluzioni. "Volevamo solo aiutare gli animali, non fare qualcosa di illegale", ha provato a difendersi la donna, che gestisce un'associazione no-profit in aiuto ai padroni in difficoltà economiche nella cura dei loro quattrozampe, la Crazy's Claws N' Paws. Scattata grossa mobilitazione in Rete: con i 20mila dollari raccolti, è stata pagata la cauzione di 10mila.