Gerusalemme capitale, Hamas: ogni venerdì sia giorno di rabbia

Il bilancio di arresti e feritiSono quasi una settantina i palestinesi feriti negli scontri con l'esercito israeliano in corso in alcune località della Cisgiordania. Lo riporta l'agenzia Maan citando i villaggi di Burin, Nablus e il campo universitario di Khadouri a Tulkarem. La maggior parte dei feriti sarebbe proprio a Tulkarem: 41 secondo la Mezzaluna Rossa, tra intossicati dai gas lacrimogeni e colpiti da proiettili di gomma. Altre fonti riportano scontri anche a Bet El, nei pressi di Ramallah, e a Gaza nei pressi della linea di demarcazione con Israele.



La polizia israeliana, riferiscono i media locali, ha confermato che dal giorno dell'annuncio di Trump su Gerusalemme capitale di Israele, i palestinesi arrestati in città sono stati 77 per aver "partecipato a dimostrazioni violente". Sempre secondo la stessa fonte, sono 37 i palestinesi arrestati nelle ultime 48 ore a Gerusalemme est. Militari israeliani hanno anche fatto irruzione in due università palestinesi in Cisgiordania: quella di Al-Quds ad Abu Dis e quella a Bir Zeit sequestrando materiale "collegato all'istigazione, inclusi poster e bandiere".