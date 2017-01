Germania, vanno a una festa in un capanno in giardino: morti sei ragazzi

Sei ragazzi, tutti di età compresa tra i 18 e i 19 anni, sono stati trovati morti in Germania, all'interno di un capanno in un giardino ad Arnstein, nei pressi di Wuerzberg in Baviera. A fare la macabra scoperta è stato il padre di due di loro. Sabato sera i sei amici erano andati insieme in quel giardino per partecipare a una festa. Ancora da chiarire le cause della tragedia.