Germania, furgone sulla folla a Munster: 3 morti e 20 feriti | Tra le vittime anche il conducente suicida

Sindaco: "Non sappiamo ancora i motivi del gesto" - Il sindaco di Munster, Markus Lewe, ha detto che le autorità non conoscono ancora i motivi dietro al gesto dell'autista del furgone. "Tutta Munster piange per questo orribile incidente. La nostra vicinanza va ai familiari delle persone uccise, mentre auguriamo ai feriti una pronta guarigione", ha dichiarato Lewe.



La cittadina di Muenster, uno dei principali centri universitari in Germania, era tornata a rianimarsi in questi ultimi giorni, raccontano testimoni ai media locali. I circa 50.000 studenti che la abitano stavano tornando alla spicciolata questo fine settimana per l'inizio del semestre estivo, che comincia lunedi'. Stamattina la città si era ulteriormente riempita in occasione di una manifestazione contro l'intervento turco in Siria. Anche per questo i media avevano accreditato l'ipotesi di terrorismo di matrice non tedesca.



Il cordoglio di Angela Merkel e dei leader Ue - La cancelliera Angela Merkel ha espresso il suo cordoglio per le vittime e i loro parenti e ha ringraziato le forze dell'ordine per il loro lavoro. In modo simile si è espresso il presidente della Repubblica, Frank-Walter Steinmeier. E solidarietà è arrivata anche dall'Ue, con le parole di cordoglio del presidente della commissione, Jean Claude Juncker, e dall'Italia con il ministro degli esteri, Angelino Alfano, che in un tweet ha detto che "l'Italia è vicina alla Germania tutta, ai feriti e alle famiglie dei civili coinvolti nei gravi fatti di Munster".