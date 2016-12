Germania, candidata a sindaco di Colonia ferita a coltellate in strada

Una candidata a sindaco della città di Colonia, in Germania, è stata aggredita e ferita a coltellate. La donna, Henriette Reker, 58 anni, ha riportato ferite al collo, ma non è in pericolo di vita. L'aggressione è avvenuta alla vigilia delle elezioni, mentre la Reker si trovava in un mercato cittadino, in visita ad uno stand dei cristiano-democratici. Insieme a lei sono state ferite altre quattro persone, una gravemente.