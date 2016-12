Gb, una bimba vive solo 74 minuti: genitori decidono di donare gli organi

Come riporta il Daily Mail, qualche mese fa Emma e Andrew Lee, di Mewmarket, hanno saputo che erano in attesa di due gemelli: un maschio e una femmina. Ma la bambina era affetta da una fatale anencefalia. I due genitori hanno deciso comunque di rifiutare l'aborto selettivo per sopprimere la piccola che quindi sarebbe nata e sopravvissuta quanto poteva.



Durante la gravidanza la coppia ha scelto di donare gli organi della figlia, i reni in particolare che, data la loro elasticità, possono essere trapiantati anche da un neonato a un adulto.



Così Hope è nata, qualche minuto prima del fratellino, e ha vissuto poco più di un'ora. Il padre Andrew ha raccontato che poco prima di morire, la piccola gli ha stretto un dito con la manina "e sono crollato" ammettendo che in quel momento non ce l'avrebbe fatta ad autorizzare la donazione, se "tutta la famiglia" non avesse deciso e firmato ogni cosa in anticipo.



Situazioni in cui bambini così piccoli diventano donatori sono molto rare e Sally Jackson, responsabile del coordinamento dei trapianti nel sistema sanitario nazionale britannico, ha ringraziato i genitori di Hope per la scelta presa: "Siamo molto grati a Emma e Andrew per aver preso una decisione coraggiosa e aver offerto una speranza di vita ad altri, mentre loro affrontavano una perdita".



Prima di Hope il più giovane donatore era stato Teddy, un neonato di Cardiff (Galles), che nel 2014 aveva vissuto per 100 minuti: un battito d'ali, anche lui.