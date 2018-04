Gb, stanno per staccargli la spina: il piccolo Dylan si risveglia dal coma

Il piccolo venne ricoverato al Royal Hospital di Derby, in Gran Bretagna, con problemi respiratori. Dalle analisi si scoprì che i suoi polmoni erano collassati. Ulteriori esami fatti al Queens Medical Hospital di Nottingham rivelarono che la causa di questo collasso polmonare era la massa di cisti che li ricoprivano per l'80%. La diagnosi è terrificante: istiocitosi polmonare, un tipo molto raro di cancro che colpisce solitamente i bambini.



La situazione precipitò quando il bimbo contrasse una polmonite batterica. Finì in coma e le speranze sembravano perse del tutto. I genitori presero così la difficile decisione di staccargli la spina. Durante i giorni di Pasqua 2016, i medici stavano per interrompere i supporti vitali. Ma, proprio in quel momento, i genitori notarono che le macchine registravano segnali di attività cerebrale. "Fermatevi! Combatte ancora", urlarono. I suoi livelli di ossigeno iniziarono a salire e Dylan si svegliò. Dopo un periodo in terapia intensiva, il piccolo poté tornare a casa.



Dylan, che è stato poi sottoposto a chemioterapia fino a luglio 2017, è diventato ora protagonista di una campagna dell'organizzazione "CLIC Sargent", che aiuta le famiglie con bambini malati di cancro, e i suoi genitori hanno voluto ricordare l'incredibile storia di cui sono stati protagonisti. "Non sono molto religiosa ma ho pensato a un miracolo", ha raccontato al "Daily Mail" la madre Kerry Askin.