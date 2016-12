Gb, scandalo ad alta quota: pilota invita in cabina ex modella erotica durante il volo

E' bufera su un pilota della Kuwait Airlines che durante un volo Londra-New York ha invitato in cabina di pilotaggio l'ex modella erotica Chloe Khan, nota anche come Ms Mafia. A mettere nei guai il "pilota cattivo" (come si autodefinisce) è stata la stessa ragazza che, una volta atterrata, ha pubblicato il video di quanto successo sull'aereo. Come ha raccontato, lei e una sua amica si sono sedute sulle ginocchia dell'uomo, fumando e bevendo champagne.